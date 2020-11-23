«Верни мои 500 рублей!»: пожилая пассажирка устроила скандал в троллейбусе Казани

В сети появилось видео, на кадрах которого пожилая пассажирка троллейбуса требовала у кондуктора 500 рублей. По ее мнению сотрудник не отдал ей сдачу.

«Невероятное шоу устроила в казанском троллейбусе пенсионерка, у которой кондуктор якобы зажал 500 рублей», - пишет автор видео.

Женщина кричала, говорила, что ей плохо. Хотя, кондуктор показывал, что у него даже нет купюр в 500 рублей. К разборкам присоединился водитель транспорта, и когда он сказал, что вызовет полицию и пусть сотрудники разбираются, женщина почти сразу нашла деньги в своем кошельке.

В конце она все-таки извинилась перед водителем и кондуктором, списав все на возраст.