В Татарстане продолжает увеличиваться число заболевших коронавирусом: данные оперштаба

В Татарстане за последние сутки выявлено 69 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает республиканский оперштаб.

Географическое распределение новых случаев по городам и районам республики:

1. Казань – 30

2. Набережные Челны – 13

3. Апастовский – 1

4. Буинский – 2

5. Верхнеуслонский – 1

6. Высокогорский – 1

7. Дрожжановский – 1

8. Елабужский – 2

9. Заинский – 1

10. Зеленодольский – 2

11. Кайбицкий – 1

12. Камско-Устьинский – 2

13. Кукморский – 1

14. Лаишевский – 2

15. Лениногорский – 1

16. Сабинский – 7

17. Ютазинский – 1

За весь период пандемии в Татарстане выявлено 9625 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровели от коронавируса 8421 татарстанцев, их них 48 - за минувшие сутки.