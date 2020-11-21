В Татарстане продолжает увеличиваться число заболевших коронавирусом: данные оперштаба

В Татарстане за последние сутки выявлено 69 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает республиканский оперштаб.
Географическое распределение новых случаев по городам и районам республики:
1. Казань – 30
2. Набережные Челны – 13
3. Апастовский – 1
4. Буинский – 2
5. Верхнеуслонский – 1
6. Высокогорский – 1
7. Дрожжановский – 1
8. Елабужский – 2
9. Заинский – 1
10. Зеленодольский – 2
11. Кайбицкий – 1
12. Камско-Устьинский – 2
13. Кукморский – 1
14. Лаишевский – 2
15. Лениногорский – 1
16. Сабинский – 7
17. Ютазинский – 1
За весь период пандемии в Татарстане выявлено 9625 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровели от коронавируса 8421 татарстанцев, их них 48 - за минувшие сутки.
Напомним, что недавно стало известно о смерти директора казанской школы № 80: ранее у него нашли коронавирус.
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