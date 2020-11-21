Скончался директор казанской школы № 80. Ранее у него нашли коронавирус

18 ноября скончался директор русско-татарской школы № 80 Марс Зиннуров: об этом сообщается на официальном сайте образовательного учреждения. Мужчине было 56 лет, школу он возглавлял с 1996 года.

"Марс Камилович всегда пользовался заслуженным авторитетом и большим уважением со стороны всех, кто работал и общался с ним. Профессионал, образованный и эрудированный Учитель, учёный, наставник, прекрасный организатор и грамотный руководитель. Марс Камилович все свои знания и мастерство щедро передавал детям и учителям; создал прекрасный педагогический коллектив профессионалов-единомышленников.", - говорится в некрологе на официальном сайте образовательного учреждения.

Стало известно, что 2 ноября мужчину на скорой помощи госпитализировали в РКБ с коронавирусом. Похоронили Марса Зиннурова на Старо-Татарском кладбище.

Напомним, что вчера стало известно о смерти митрополита казанского и татарстанского Феофана. Священнослужитель скончался от последствий COVID-19.