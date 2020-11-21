Эксперты рассказали, какова вероятность заражения коронавирусом в Казани

Вероятность заражения коронавирусом в Казани ниже среднего: это следует из исследования Сбера "Как экономика России справляется со второй волной". Вероятность заражения COVID-19 аналитики рассчитали с помощью симптом-чекера - инструмента проверки симптомов на предмет схожести их с картиной коронавирусной инфекции по описанию самочувствия, возрасту и привычкам пользователя. За октябрь таким образом были протестированы почти 98,6 тыс. человек из тысячи населенных пунктов России.

Самая низкая вероятность заражения коронавирусной инфекцией, по мнению авторов исследования, в Москве, Краснодаре и Нижнем Новгороде. Далее, с вероятностью "ниже среднего" идут Казань, Самара, Ростов-на-Дону, Уфа, Тюмень, Владивосток, Санкт-Петербург. Исследователи считают, что самый высокий шанс заразиться коронавирусом имеют жители Перми и Воронежа.

Напомним, что недавно врач рассказал, как долго будет расти количество заболевших COVID-19 в России.