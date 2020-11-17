Подозреваемого в убийстве предпринимателя из Москвы задержали в Казани

Полицейские Казани задержали подозреваемого в убийстве 54-летнего предпринимателя в Москве. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

«17 ноября в Казани задержали второго подозреваемого в убийстве владельца сети заводов», - говорится в сообщении.

Ранее, 2 ноября, полицейскими Москвы был задержан один из подозреваемых, уроженец одной из среднеазиатских республик. Напомним, в ночь с 1 на 2 ноября 2020 года в Московской области произошло нападение на частный дом владельца сети заводов. В результате хозяин погиб.