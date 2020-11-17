Статистика по коронавирусу в Татарстане: две новые смерти и 61 случай заражения за сутки

На утро 17 ноября в Татарстане зарегистрирован 61 случай заражения коронавирусом, два человека скончалось. Об этом сообщает оперштаб региона.

Так, 9 человек отвезли в больницы, остальные лечатся дома. Среди заболевших один ребенок до 18 лет, 4 человека в возрасте от 60 до 70 лет. По-прежнему больше всего заболевших в Казани – 35 человек за сутки.

Всего в Татарстане зарегистрировано 9366 случаев коронавируса, выздоровело 8223 человека, 49 за минувшие сутки.

Напомним, замминистра здравоохранения по Татарстану рассказал, когда начнут выдавать бесплатные лекарства.