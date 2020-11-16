Минздрав Татарстана сообщил, когда жителям будут выдавать бесплатные лекарства

Замминистра здравоохранения Татарстана Владимир Жаворонков на онлайн-конференции рассказал, когда начнут выдавать бесплатные лекарства.

«Мы активно в этом направлении работаем, думаю, что начнем уже в ближайшее время. Сейчас идет вопрос правильности выстраивания всех процессов, привлечение должного количества волонтеров. Проще всего издать указ, объявить, а по факту не реализовать. Мы тоже этого очень ждем», - отметил Владимир Жаворонков.

Ранее сообщалось, что на обеспечение бесплатными лекарствами населения выделено 146 млн рублей.