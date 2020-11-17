Два человека в Татарстане скончались от коронавируса

По данным оперштаба Татарстана на утро 17 ноября в регионе скончалось двое мужчин от коронавируса.

Так, 46-летнего мужчину привезли в больницу с вирусной пневмонией, при этом у пациента были хронические заболевания, которые обострились.

Еще одна жертва коронавируса - 66-летний мужчина. Его привезли в инфекционный госпиталь, состояние ухудшалось на фоне обострения сердечно-сосудистых заболеваний.

На данный момент с начала пандемии в Татарстане зарегистрировано 123 случая смерти от коронавируса.

Напомним, за сутки в регионе зарегистрирован 61 случай заражения коронавирусом.