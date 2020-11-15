«Я не виноват»: в Казани сотрудники ГИБДД задержали пьяного таксиста-дебошира

В социальных сетях появилось видео задержания пьяного водителя такси. По кадрам видно, что мужчина сопротивляется полиции, так же звучит много нецензурной речи и крики "Я не виноват". По словам пассажирки, опубликовавшей видео, он дрался с сотрудниками ГИБДД.

"У нас в Малых Клыках соседку привёз по ее словам пьяный таксист наркоман. Дрался с гаишниками, и до сих пор дерётся. Женщина пока ехала, написала родственникам, чтобы вызвали гибдд. Те его 2 часа приводили в чувство. Пятый час там все стоят", - написала она (пунктуация и орфография сохранены - прим. ред.).

В МВД прокомментировали данный инцидент. Оказалось, 36-летний водитель такси действительно был нетрезв. Его задержали вчера в 18-30 в поселке Малые Клыки.

"В ходе проверки документов из салона автомобиля исходил резкий запах алкоголя. От прохождения медицинского освидетельствования водитель такси отказался и оказал неповиновение сотрудникам полиции: размахивал руками и попытался скрыться. После чего стражи порядка надели наручники на "дебошира", - говорится в сообщении ведомства.

На таксиста был составлен административный протокол по ст.12.26 ч.1 "Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения" и ст.19.3 ч.1 "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции" КоаП РФ.Машину эвакуировали на спецстоянку, а самого водителя доставили в полицию.

