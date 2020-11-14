В Татарстане заведениям общепита на один час продлили время работы. Такое решение сегодня на утреннем совещании озвучил глава республики Рустам Минниханов. О продлении времени работы ранее просили владельцы заведений.

"Такое решение мы принимаем, но не должно быть никаких послаблений в части норм и требований", - отметил Минниханов.

Он также пояснил, что при введений ограничений власти руководствуются тем, чтобы к Новому году общепит мог продолжать работу, а не закрыться совсем.

Напомним, что ранее было опубликовано постановление, согласно которому заведения общественного питания и развлечений в республике должны прекращать работу в 23:00 и открываться не ранее 6:00. В таком режиме кафе и рестораны Татарстана проработали с 31 октября.