Герой Советского Союза из Казани умер на 95-м году жизни

В Казани умер герой Советского Союза, участник Парада Победы 24 июня 1945 года Борис Кузнецов. Об этом сообщили в пресс-службе президента Татарстана. Кузнецов ушел на 95-м году жизни.

Рустам Минниханов выразил соболезнования семье Бориса Кирилловича.

«Светлая память. Мои искренние соболезнования супруге Альфие Султановне, дочери Наталье Борисовне и всем близким Бориса Кирилловича... невосполнимая утрата. Ушел настоящий Герой», - написал президент на странице во «ВКонтакте».

Панихида пройдет в здании Оперного театра 13 ноября.

Борис Кузнецов родился 26 декабря 1925 года, в 1943 году ушел на фронт. Отличился при форсировании Днепра и в боях по расширению плацдарма на правом берегу.

Во время Великой Отечественной войны Кузнецов девять раз был в тылу врага и доставлял ценные сведения.