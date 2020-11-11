Россиян предупредили о новом виде мошенничества в сети

В интернете распространяются мошеннические схемы с популярной стриминговой платформы Twitch. Злоумышленники создают аккаунты-клоны и запускают записи стримов, вклеивая в трансляцию баннер с обещанием легкого заработка, чаще всего с розыгрышем.

Как пишут «Известия», чтобы потенциальные жертвы гарантированно попадали на канал-клон, злоумышленники выводили его в топ поиска стримов, используя сервисы накрутки. Для убедительности также размещали фейковые отзывы «счастливчиков», сколько денег им удалось получить, обсуждали выигрыш, советовали, какими банками лучше пользоваться.

Как происходит обман: пользователи, которые кликнули на баннер, отправляются на мошеннический ресурс. Там предлагается выплата за небольшую комиссию по оформлению и переводу. Жертва вводит данные карты и со счета списывается небольшая сумма, но данные карты остаются у мошенников.

Также отмечается, что в период пандемии население стали чаще смотреть онлайн-трансляции, что увеличивает количество жертв от действий мошенников.