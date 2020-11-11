Эксперт: любое сокращение рабочих дней негативно сказывается на бизнесе

11 ноября партия «Коммунисты России» выступили с предложением продлить новогодние каникулы еще на две недели, до 24 января. При этом выплачивать россиянам зарплату, как это было в апреле. Таким образом, распространение коронавируса могло бы замедлиться.

Как пишут «Известия», со ссылкой на эксперта московского отделения «Опоры России» Светлану Петропольскую, любое сокращение количества рабочих дней негативно влияет на малый и средний бизнес.

«Пострадают те, чья работа зависит от работы государственных органов и инстанций. При этом продление каникул не отразится на сферах бизнеса, которые реализуют товары первой необходимости», - сообщает Петропольская.

По мнению первого замглавы социального комитета Совета Федерации Валерия Рязанского, новогодние каникулы продлевать не следует, так как это будет непосильно для экономики.

В группе Prokazan мы спросили у жителей Казани, хотят ли они отдыхать дополнительные две недели в январе. Мнения участников группы разделились почти напополам. В опросе приняли участие 81 человек, из них 42 хотели бы отдохнуть, 36 человек лучше бы поработали, три человека воздержались.