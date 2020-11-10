Названа причина ЧП на ТЭЦ-3 в Норильске

Ростехнадзор назвал причиной ЧП на ТЭЦ-3 в Норильске нарушения при строительстве и эксплуатации аварийного резервуара.

Как пишут «Известия», окончательные итоги технического расследования будут представлены 13 ноября. Пока что в сообщении Енисейского управления Ростехнадзора говорится о том, что из-за аварийного резервуара часть свай не опиралась на скальный грунт, это и привело к неравномерному распределению нагрузки.

Авария в Норильске произошла 29 мая, около 20 тысяч топлива разлилось из-за разгерметизации резервуара хранения дизтоплива и попало в две реки.