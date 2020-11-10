Известная авиакомпания запускает чартерные рейсы из Москвы в три страны

Авиакомпания S7 с ноября запускает чартерные рейсы из Москвы во Францию, Испанию и Италию. Летать этими рейсами смогут пассажиры, кому разрешен въезд в данные страны.

Как пишут «Известия», S7 Airlines еженедельно планирует выполнять чартерные рейсы из Москвы в города Франции (Париж и Ницца), Испании (Аликанте и Барселона) и Италии (Верона). Перелет на чартерных рейсах разрешен гражданам страны назначения, стран Европейского союза и Шенгенского соглашения или с видом на жительство

Также к перелету допускают иностранцев, которые имеют право на въезд в Россию. При посадке им нужно будет предъявить результат ПЦР-теста на коронавирус.