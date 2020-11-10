Авиакомпании начали продавать страховку от заболевания коронавирусом

Вместе с билетом на самолет пассажирам теперь предлагают купить страховку от коронавируса на борту самолета или в поездке. В случае заражения держатель полиса может получить 50 тысяч рублей при действии полиса в течение 14 дней с даты перелета.

Как пишут «Известия», максимальная сумма выплаты по страховке составляет 1 млн рублей. Страховка от заболевания коронавирусом на борту самолета очень популярна среди клиентов. Но галочка о приобретении этого продукта во время оформления и оплаты билета стоит по умолчанию, и ее не сразу можно заметить.

В Роспотребнадзоре сообщили, что не получали жалоб на навязывание страховок, но автоматическое проставление галочек – нарушение прав потребителей.