Пьяный водитель устроил серьезное ДТП в Казани и сбил пешехода

Накануне вечером в Казани нетрезвый водитель устроил серьезное ДТП.

43-летний нетрезвый мужчина на "Лада Ларгус", двигаясь по улице Фучика, не выбрал безопасную скорость движения и врезался на перекрестке в "Киа Церато", за рулем иномарки был 30-летний горожанин.

После столкновения пьяный водитель выехал на красный и сбил 22-летнего пешехода, который переходил проезжую часть на разрешающий сигнал светофора. Молодой человек получил переломы рук и ноги, его доставили в больницу.

Напомним, ранее в Казани у ТЦ "Олимп" насмерть сбили пешехода.