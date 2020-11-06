На утро 6 ноября в Татарстане зарегистрировано 57 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб региона.

Так, 11 человек отвезли в больницу еще 46 лечатся дома.

«Среди заболевших 27 жителей Казани, 6 человек из Нижнекамского района, 5 человек из Набережных Челнов, два из Сабинского, Зеленодольского, Кукморского районов, по одному случаю в Алексеевском, Балтасинском, Верхнеуслонском, Заинском, Камско-Устьинском и Рыбно-Слободском районах», - говорится в сообщении.

Всего в Татарстане зарегистрировано 8706 случаев заражения коронавирусом, за сутки выписали 37 человек.

Тем временем в России также побит рекорд по заболевшим вирусом - 20 582 случая.