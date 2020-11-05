Татарстанцев предупредили о похолодании в ближайшие дни

По данным Гидрометцентра Татарстана жителей в ближайшие дни ждет похолодание. Пройдет мокрый снег и дождь, на дорогах ожидается гололедица.

Так, 6 ноября, в пятницу, днем температура составит +2…+7 градусов, ночью 0…+5 градусов, пройдет дождь. При этом ночью и утром 6 ноября в Татарстане местами сохранится туман с видимостью 500 метров и менее.

7 ноября, в субботу, временами ожидается мокрый снег и дождь. Днем температура составит 0…+5 градусов, ночью +3…-1 градус. На дорогах возможна гололедица.

8 ноября, в воскресенье, продолжит идти мокрый снег и дождь, также ожидается сильный ветер 15-18 м/с. Температура днем составит +2…+7 градусов, ночью +3…-2 градуса. На дорогах возможна гололедица.