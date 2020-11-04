Татарстан накроет туман: синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни

Гидрометцентр Татарстана рассказал, какая погода ждет республику в следующие три дня.

По их сообщению завтра, 5 ноября, опустится сильный туман с видимостью максимум 500 метров.

"5 ноября на территории Республики Татарстан и в Казани местами ожидается туман с видимостью 500 метров и менее, ночью и днем на отдельных участках дорог возможно образование гололедицы", - сообщают в ведомстве.

Погоду обещают облачную, но без дождя. Температура воздуха днем будет +1..+6˚, ночью -2..+3˚.

Похожая ситуация будет и в следующие два дня, 6-го и 7-го ноября. В пятницу обещают небольшой дождь и температуру +1..+6˚, однако уже в субботу - мокрый снег с дождем, сильный порывистый ветер и легкое похолодание. Максимальная температура воздуха днем будет 0..+5˚, ночью дойдет до -2.