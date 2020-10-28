Итоги дня в Татарстане: школьные каникулы, опасный ковидный госпиталь, необходимость масок

В Роспотребнадзоре рассказали, сколько детей болеет коронавирусом и есть ли потребность продлевать каникулы, которые еще не начались.

Горожане пожаловались, что на улице Шмидта в Казани открыли ковидный госпиталь, среди жилых домов. Опасно ли такое соседство, кто лечится в учреждении и стоит ли беспокоиться рассказал замминистра здравоохранения Татарстана Владимир Жаворонков.

Это связано с новым постановлением Роспотребнадзора России, в котором прописано еще несколько мест, где граждане должны быть в маске.

Оперштаб Татарстана подтвердил еще одну смерть от коронавируса. Она уже 110 за все время пандемии.