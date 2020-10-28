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Повышение налогов с 1 января принесет в бюджет России за три года 2,6 трлн рублей

28.10.2020, 21:08 33 0 prokazan.ru

Эксперты сообщили, что повышение налогов с 1 января принесет в бюджет России следующие три года 2,6 трлн рублей. Первое чтение подготовленного законопроекта прошло 28 октября.

Как пишут "Известия" большую часть сумму сформирует усиление нагрузки на нефтяников за счет корректировки режима НДД и завершения налогового маневра. Почти 0,5 трлн ожидают от повышения ставок на вывод капитала за рубеж. Налоги на депозиты и НДФЛ принесут 0,4 трлн рублей.

Так, в 2021 году бюджет заработает 18,8 трлн рублей, при этом расходы составят 21,5 трлн рублей.

 

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