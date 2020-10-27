Полиция Казани все-таки возбудила уголовное дело по факту нападения собаки на девочку

В отделе полиции «Гвардейский» в Казани возбудили уголовное дело по факту нападения собаки на малолетнюю девочку по статье «Побои». Об этом сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

«В рамках расследования уголовного дела назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет определена тяжесть полученных травм», - говорится в сообщении.

Напомним, 42-летняя мать девочки обратилась в полицию с просьбой привлечь к ответственности хозяина собаки. Женщине отказали в возбуждении уголовного дела, так как она не провела экспертизу и не зафиксировала повреждения.

Тогда она обратилась в прокуратуру Татарстана, где провели проверку и вернули материалы дела в отдел полиции для разбирательства.