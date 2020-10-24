В казанской полиции рассказали, почему не стали наказывать хозяйку собаки, напавшей на ребенка

В казанской полиции рассказали, почему не привлекли к ответственности женщину, чья собака покусала девочку: напомним, видео с инцидентом недавно появилось в социальных сетях. Как рассказали правоохранители, мать девочки действительно обратилась в полицию с заявлением о привлечении к ответственности хозяйку животного. Но при этом заявительница отказалась от прохождения ее ребенком судебно-медицинской экспертизы, поэтому полицейские не смогли определить степень тяжести повреждений пострадавшей. В силу этого полицейские отказались возбуждать уголовное дело на хозяйку собаки.

Вместе с тем правоохранители считают, что в действиях хозяйки владелицы собаки могут быть признаки правонарушения, предусмотренного статьей КОАП "Нарушение порядка выгула собак". Так как сотрудники полиции не могут рассматривать данную категорию дел, правоохранители передали материалы в администрацию Советского района, где и решат, возбуждать ли административное дело, сообщает пресс-служба республиканского МВД.