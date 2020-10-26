Прокуратура Татарстана вернула материалы дела по факту нападения собаки на девочку в отдел полиции

В пятницу, 23 октября, в Казани прокуратура Татарстана начала проверку по факту нападения собаки на малолетнюю девочку. По информации ведомства, в полиции, куда обратилась женщина, отказали в возбуждении уголовного дела. Позже в полиции пояснили, что отказ был связан с тем, что мать девочки не прошла судебно-медицинскую экспертизу с пострадавшей.

По информации пресс-службы прокуратуры Татарстана, сотрудники ведомства изучила материалы проверки и процессуальное решение дознавателя. По итогу постановление об отказе в возбуждении уголовного дела признано необоснованным.

«Материалы возвращены в отдел полиции 12 «Гвардейский» для проведения доппроверки, в том числе опроса владелицы собаки и судебно-медицинского освидетельствования девочки по документам из больницы», - говорится в сообщении.

24 октября сотрудником администрации Советского района Казани по материалам проверки в отношении хозяйки собаки составлен протокол об административном правонарушении по статье «Нарушение порядка выгула собак».