В жилом массиве Казани установили карантин по бешенству

В жилом массиве Чебакса Советского района Казани установили карантин по бешенству. Соответствующий указ подписал президент Татарстана Рустам Минниханов.

«В период действующего карантина в поселке запрещается продавать домашних животных и вывозить их за пределы территории, вылавливать диких животных, а также запрещен убой на мясо больных животных или подозрительных по заболеванию», - говорится в сообщении.

Карантин введен с 22 октября. Отменят его через два месяца со дня последнего случая заболевания животных.

Напомним, в одном из дворов Казани заметили лису, бегающую по кварталу.