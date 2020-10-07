«Точно бешеная»: во дворе жилой многоэтажки в Казани заметили лису

В сети появилось видео, где около многоэтажки на улице Батыршина жители заметили лису. Очевидцами стали женщина и ее ребенок.

«Это лиса? Обалдеть!», - комментирует кадры автор видео.

В комментариях под роликом налетели «специалисты»:

«Только бешеные лиса выходят к людям. Она бешеная 100%»,

«Пристрелить ее. Не дай Бог заразит кого-нибудь»,

«Также только что видел лису в парке дк Химиков. Как это понимать?».

А вот что же делала лиса на самом деле в оживленном дворе и была ли она бешеная, останется только догадываться.