«Точно бешеная»: во дворе жилой многоэтажки в Казани заметили лису

В сети появилось видео, где около многоэтажки на улице Батыршина жители заметили лису. Очевидцами стали женщина и ее ребенок.
«Это лиса? Обалдеть!», - комментирует кадры автор видео.
В комментариях под роликом налетели «специалисты»:
«Только бешеные лиса выходят к людям. Она бешеная 100%»,
«Пристрелить ее. Не дай Бог заразит кого-нибудь»,
«Также только что видел лису в парке дк Химиков. Как это понимать?».
А вот что же делала лиса на самом деле в оживленном дворе и была ли она бешеная, останется только догадываться.
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