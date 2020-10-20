Топ чиновников Татарстана, которые не любят носить маски и не стесняются это показывать

Ежедневная статистика заболеваемости коронавирусом в Татарстане продолжает пугать. Цифры растут, однако власти пока не торопятся принимать каких-либо серьезных мер. Единственно ощутимое введение - очередное усиление контроля за масочным режимом. Полицейские патрули совершают "набеги" на торговые центры и общественный транспорт, пытаясь выловить безмасочников и выписать штраф. Однако меры эти, видимо, касаются не всех.

Корреспондент ProKazan.ru решил посмотреть, кто из чиновников злостно нарушает масочный режим и, видимо, исправляться не намерен, а кто "красавчик".

В топе управленцев, которые не любят носить маски, оказался не кто иной, как президент республики Рустам Минниханов. Чиновник много говорит о коронавирусе, усложняющейся ситуации и о необходимости ношения масок.

"Для этого нам необходимо строго соблюдать санитарно-эпидемиологические меры: социальную дистанцию, ношение масок, гигиену рук, вакцинацию против гриппа и самоизоляцию при появлении симптомов ОРВИ", - сказал недавно Рустам Минниханов на совещании в Доме Правительства РТ.

Однако сам президент маску не надевает ни на многолюдных пресс-конференциях, ни при встрече с детьми. Заметьте, бывший президент Минтимер Шаймиев всегда в маске. Видно, бережет и свое здоровье. Кстати, во время рабочей поездки в Турцию о маске президент не забывал. И особо отметил там уровень организации безопасности в условиях пандемии.

Рустам Минниханов не носит маску ни при детях, ни на конференции, однако Турцию посетил в маске

Вторыми в списке безмасочников оказались представители Роспотребнадзора. 9 октября на пресс-конференции по санитарно-эпидемиологической ситуации Любовь Авдонина отчитала журналистку за неправильное ношение маски. Она возмутилась, что у граждан вместо маски "тряпочка", а также, что носом мы вдыхаем все вирусы, витающие в воздухе.

Правда, все это она сама сделала без маски. Как и ее коллеги: они тоже попали в ряды безмасочников. Впрочем, так делают практически все лица на должностях в Татарстане, судя по проводимым конференциям и встречам.

Представители Роспотребнадзора и Минздрава, вещая о масочном режиме, часто сами о нем забывают

В тройку лидеров попал и мэр города Ильсур Метшин. Он, хотя и не так часто, но также порой забывает о санитарно-эпидемиологических нормах. В один день - угроза ковида реальна, и мэр надевает и перчатки, и маски, в другой - смертельный вирус отложен, и мэр вещает на пресс-конференциях, забыв о мерах безопасности. Для жителей Казани такая выборочная система, конечно, не работает.

Мэр города Ильсур Метшин носит маску по своему усмотрению через раз

В такой же ситуации оказался и Денис Калинкин, который недавно покинул пост главы исполкома Казани и стал первым заместителем мэра. В зависимости от мероприятия он то надевает маску, то остается единственным безмасочником в конференц-зале.

Денис Калинкин надевает маску далеко не всегда

Посмотрели мы и за премьер-министром Алексеем Песошиным. Так на сентябрьском собрании он оказался вместе с нашим лидером Рустамом Миннихановым в безмасочном режиме. Кстати, Метшин в этот день, видимо, о ковиде вспомнил и маску не забыл. Чего не скажешь о премьер-министре. Даже при поездке в Набережные Челны тот не озаботился мерами безопасности. И если люди вокруг хотя бы создают видимость соблюдения норм, фактически обозначив присутствие маски на своем лице, то Песошин ее решил полностью игнорировать.

Премьер-министр Алексей Песошин очень часто забывает о существовании масочного режима в республике

Поглядим и на другие ведомства. Возьмем, для примера, Прокуратуру Республики Татарстан. В ведомстве как бы знают о масках, однако соблюдают эту меру не всегда. Так, в один раз прокуроры выезжают как положено - со средствами защиты, в другой - забывают о них напрочь. Так, на прошлой неделе на пожар в Альметьевске они явились без масок, а сегодня на происшествие выехали со средствами защиты.

Прокуроры Татарстана иногда забывают о средствах индивидуальной защиты, совершая выезды на ЧП

Однако не все же журить чиновников. Отметим и тех, кто не забывает о масочном режиме. Абсолютным лидером стал мэр Альметьевска Тимур Нагуманов. Он даже на срочные выезды во время пожара не забывает о маске, а ведь прицельных камер там почти никогда не бывает. Вот и красуется единично в маске на фоне всех остальных, подзабывших о ковиде. Да и судя по официальным мероприятиям он никак не попадает в рейтинг безмасочных чиновников.

Мэр Альметьевска Тимур Нагуманов носит маску и в полях, и на срочных выездах

Вывод напрашивается один: в высших кругах очень расслабленно относятся к масочному режиму. Так, например, посмотрим на вручение государственных наград в Татарстане, прошедшее в первую неделю октября. Все заслуженные деятели республики чинно сидят в средствах индивидуальной защиты, однако начинается вручение - и ни одной маски на лице. Учитывая средний возраст участников, риск неоправданный, но вполне реальный. И так происходит практически на всех мероприятиях. Маски нужны только в целях "показушности". Вот только в ведомства не приходят полицейские, чтобы выписать штрафы.

На многих мероприятиях маски надеваются для

Все это, конечно, не отменяет того, что маски мы будем носить до конца марта. И за это время еще не один комичный случай нас ожидает. Вспомним самый первый из них - когда сотрудница полиции без маски и перчаток оформила протокол на прохожего без средств защиты.