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Топ чиновников Татарстана, которые не любят носить маски и не стесняются это показывать

20.10.2020, 18:01 114 0
Анастасия Чернядьева
Меньше всего фотографий в маске у Рустама Минниханова

Ежедневная статистика заболеваемости коронавирусом в Татарстане продолжает пугать. Цифры растут, однако власти пока не торопятся принимать каких-либо серьезных мер. Единственно ощутимое введение - очередное усиление контроля за масочным режимом. Полицейские патрули совершают "набеги" на торговые центры и общественный транспорт, пытаясь выловить безмасочников и выписать штраф. Однако меры эти, видимо, касаются не всех.

Корреспондент ProKazan.ru решил посмотреть, кто из чиновников злостно нарушает масочный режим и, видимо, исправляться не намерен, а кто "красавчик".

В топе управленцев, которые не любят носить маски, оказался не кто иной, как президент республики Рустам Минниханов. Чиновник много говорит о коронавирусе, усложняющейся ситуации и о необходимости ношения масок.

"Для этого нам необходимо строго соблюдать санитарно-эпидемиологические меры: социальную дистанцию, ношение масок, гигиену рук, вакцинацию против гриппа и самоизоляцию при появлении симптомов ОРВИ", - сказал недавно Рустам Минниханов на совещании в Доме Правительства РТ.

Однако сам президент маску не надевает ни на многолюдных пресс-конференциях, ни при встрече с детьми. Заметьте, бывший президент Минтимер Шаймиев всегда в маске. Видно, бережет и свое здоровье. Кстати, во время рабочей поездки в Турцию о маске президент не забывал. И особо отметил там уровень организации безопасности в условиях пандемии.

Рустам Минниханов не носит маску ни при детях, ни на конференции, однако Турцию посетил в маске
Рустам Минниханов не носит маску ни при детях, ни на конференции, однако Турцию посетил в маске

Вторыми в списке безмасочников оказались представители Роспотребнадзора. 9 октября на пресс-конференции по санитарно-эпидемиологической ситуации Любовь Авдонина отчитала журналистку за неправильное ношение маски. Она возмутилась, что у граждан вместо маски "тряпочка", а также, что носом мы вдыхаем все вирусы, витающие в воздухе.

Правда, все это она сама сделала без маски. Как и ее коллеги: они тоже попали в ряды безмасочников. Впрочем, так делают практически все лица на должностях в Татарстане, судя по проводимым конференциям и встречам.

Представители Роспотребнадзора и Минздрава, вещая о масочном режиме, часто сами о нем забывают
Представители Роспотребнадзора и Минздрава, вещая о масочном режиме, часто сами о нем забывают

В тройку лидеров попал и мэр города Ильсур Метшин. Он, хотя и не так часто, но также порой забывает о санитарно-эпидемиологических нормах. В один день - угроза ковида реальна, и мэр надевает и перчатки, и маски, в другой - смертельный вирус отложен, и мэр вещает на пресс-конференциях, забыв о мерах безопасности. Для жителей Казани такая выборочная система, конечно, не работает.

Мэр города Ильсур Метшин носит маску по своему усмотрению через раз
Мэр города Ильсур Метшин носит маску по своему усмотрению через раз

В такой же ситуации оказался и Денис Калинкин, который недавно покинул пост главы исполкома Казани и стал первым заместителем мэра. В зависимости от мероприятия он то надевает маску, то остается единственным безмасочником в конференц-зале.

Денис Калинкин надевает маску далеко не всегда
Денис Калинкин надевает маску далеко не всегда

Посмотрели мы и за премьер-министром Алексеем Песошиным. Так на сентябрьском собрании он оказался вместе с нашим лидером Рустамом Миннихановым в безмасочном режиме. Кстати, Метшин в этот день, видимо, о ковиде вспомнил и маску не забыл. Чего не скажешь о премьер-министре. Даже при поездке в Набережные Челны тот не озаботился мерами безопасности. И если люди вокруг хотя бы создают видимость соблюдения норм, фактически обозначив присутствие маски на своем лице, то Песошин ее решил полностью игнорировать.

Премьер-министр Алексей Песошин очень часто забывает о существовании масочного режима в республике
Премьер-министр Алексей Песошин очень часто забывает о существовании масочного режима в республике

Поглядим и на другие ведомства. Возьмем, для примера, Прокуратуру Республики Татарстан. В ведомстве как бы знают о масках, однако соблюдают эту меру не всегда. Так, в один раз прокуроры выезжают как положено - со средствами защиты, в другой - забывают о них напрочь. Так, на прошлой неделе на пожар в Альметьевске они явились без масок, а сегодня на происшествие выехали со средствами защиты.

Прокуроры Татарстана иногда забывают о средствах индивидуальной защиты, совершая выезды на ЧП
Прокуроры Татарстана иногда забывают о средствах индивидуальной защиты, совершая выезды на ЧП

Однако не все же журить чиновников. Отметим и тех, кто не забывает о масочном режиме. Абсолютным лидером стал мэр Альметьевска Тимур Нагуманов. Он даже на срочные выезды во время пожара не забывает о маске, а ведь прицельных камер там почти никогда не бывает. Вот и красуется единично в маске на фоне всех остальных, подзабывших о ковиде. Да и судя по официальным мероприятиям он никак не попадает в рейтинг безмасочных чиновников.

Мэр Альметьевска Тимур Нагуманов носит маску и в полях, и на срочных выездах
Мэр Альметьевска Тимур Нагуманов носит маску и в полях, и на срочных выездах

Вывод напрашивается один: в высших кругах очень расслабленно относятся к масочному режиму. Так, например, посмотрим на вручение государственных наград в Татарстане, прошедшее в первую неделю октября. Все заслуженные деятели республики чинно сидят в средствах индивидуальной защиты, однако начинается вручение - и ни одной маски на лице. Учитывая средний возраст участников, риск неоправданный, но вполне реальный. И так происходит практически на всех мероприятиях. Маски нужны только в целях "показушности". Вот только в ведомства не приходят полицейские, чтобы выписать штрафы.

На многих мероприятиях маски надеваются для
На многих мероприятиях маски надеваются для

Все это, конечно, не отменяет того, что маски мы будем носить до конца марта. И за это время еще не один комичный случай нас ожидает. Вспомним самый первый из них - когда сотрудница полиции без маски и перчаток оформила протокол на прохожего без средств защиты.

Рустам Минниханов Ильсур Метшин Топы и рейтинги Коронавирус Татарстан
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07:01, 31.08.2020
Врачи пришили 15-летнему мальчику отрубленную руку
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