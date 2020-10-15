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Какую онлайн-платформу выбрать для дистанционного обучения?

15.10.2020, 22:15 43 0 prokazan.ru
Выбираем лучшую платформу на случай локдауна

Дистанционное обучение, на которое вынуждено перешли практически все школы в апреле из-за локдауна, связанного с коронавирусом, заставило полностью пересмотреть взгляды на то, можно ли вообще учиться удалённо. Скажем так, что до апреля задатки, связанные с дистанционным обучением были - но назвать их эффективными едва ли приходилось. Впрочем, пандемия всё изменила, и заставила разработчиков онлайн-платформ изрядно попотеть, чтобы сделать свой продукт пригодным для нужд школьников, переведённых на удалёнку. В преддверии возможного нового локдауна и перевода детей на дистанционку, мы решили рассказать Вам о некоторых наиболее удобных онлайн-платформах для дистанционного обучения. Более подробно обо всех можно почитать здесь - https://kabinet-lichnyj.ru/.

РЭШ (или Российская электронная школа)
Отличный вариант, или, как его ещё называют, вариант "для двоечников". Здесь много предметов, каждый из которых досканально разобран. Также составлены тесты для проверки усвоения материала. Всё бы ничего, если бы не волшебная кнопка "показать результаты" - нажав на которую можно сразу же увидеть верные ответы на тесты и сказать учителю, что сделал всё сам. Так что платформа - вариант рабочий - но только под присмотром учителя.

Учи.ру
Ещё один неплохой вариант, удобный. Здесь имеется как платный, так и бесплатный вариант использования, что дало возможность использовать эту платформу во время самоизоляции. Имеется возможность онлайн-обучения - либо один на один с компьютером, либо сразу с несколькими участниками. Правда, пандемия и реалии дистанционного обучения выявили самый главный недостаток: при большом количестве участников платформа начинает зависать.

Якласс
Платформа, которую полюбили многие родители, а также многие учителя. Во всяком случае, все отмечают классную организацию учебного процесса. И не случайно, ведь Якласс - платная платформа. На время дистанционки, к слову, к ней дали бесплатный доступ. Так что можно потренироваться и оценить.

Google Classroom
Один из лидеров, правда "забугорный". Отличается тем, что он бесплатный и хорошо проработан. Ещё бы - ведь продукт разрабатывали специально для школ. Имеется возможность организовывать различные уроки, варианты опросов и заданий. Научиться работать в нём может буквально каждый - стоит только потратить немного времени.

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