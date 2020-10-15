Главное за день в Татарстане: рекорд по количеству заболевших, расследование штаба Навального, БОМЖ

Женщина отдала своего ребенка в детдом, где его заразили ВИЧ, а после отобрала у него квартиру. Журналист Prokazan пообщался с героем истории и узнал подробности, а заодно, как молодой человек живет теперь и кто ему помогает.

По информации оперштаба в Татарстане за сутки зарегистрировано рекордное количество заболевших за три последних месяцев - 38. Из них 23 из Казани.

Активисты подсчитали, сколько стоит коллекция часов Ильсура Метшина. Как оказалось, целое состояние. В штабе так и сказали: "Мэр носит на руке несколько квартир".

ДТП с трамваями стали уже привычной новостью. 15 октября, например, у трамвая отказали тормоза и он поехал назад, протаранив четыре машины.