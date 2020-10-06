Коронавирус в Татарстане: хитрый счетчик или островок стабильности?

Коронавирус снова возвращается в новостную повестку: летом мы почти поверили в то, что пик пандемии уже позади, но осень заставила распрощаться с этим иллюзиями. Количество заражений уже приблизилось к майским цифрам, а Татарстан как будто вторая волна не коснулась: новых случаев ковида выявляется столько же, сколько и летом. Журналист ProKazan Рамиль Акберов поразмышлял об особенностях коронавируса в Татарстане и причинах, по которым местные жители не доверяют официальной статистике.

«Блажен тот, тот посетил сей мир в минуты роковые» - сказал Федор Тютчев почти два столетия назад, и его правоту сейчас мы можем ощутить в полной мере. В этом году было много событий, которые войдут в учебники истории, но главная тема, конечно же, коронавирус. И отпускать он нас не собирается: вторая волна началась. Казалось бы, что тут думать: на маски надейся, а сам не плошай. Но нас интересует другое: а что у нас, в Татарстане.

На первый взгляд, республика справляется с пандемией относительно успешно. Заметных вспышек не было, количество новых случаев заражения одно из самых низких в стране, даже Рустам Минниханов признал, что ограничительные меры для республики были слишком жесткими.

«Есть ложь, есть наглая ложь, а есть статистика» - этим афоризмом могут ответить те, кто с меньшим оптимизмом оценивают ситуацию с коронавирусом в республике. Людям упорно не хотят ставить ковид в качестве диагноза, тесты на инфекцию методом ПЦР не самые надежные. А на «сломанный счетчик» коронавирусной статистики, который уже с лета каждый день показывает цифры с 25 до 30 заболевших, без смеха не взглянешь. И вообще, тут как на выборах: не важно, как проголосуют, важно, как посчитают. Вот такие основные аргументы пессимистов.

Прежде чем рассмотреть аргументы обеих сторон, хочется сказать, что в несоответствии действительности республиканской статистики по коронавирусу я практически уверен. Кажется, с этим никто не пытается спорить: даже сторонники бодреньких официальных цифр говорят, что многие из заболевших просто не доходят до врачей. Правда, «Фомы неверующие» на это возражают, что и тех, кто пришел к медикам, посылают на четыре ласковые буквы - ОРВИ. Вопрос только в том, насколько сильно реальность отличается от статистики.

Давайте начнем с хорошего: а с чего бы это у нас с ковидом должно быть все плохо? Республика из-за истории с лайнером Diamond Princess столкнулась с вирусом раньше: было время подготовиться. Да и в силу экономического развития медицинская система Татарстана уж точно не худшая в России. А что там у соседей? В Чувашии, Марий Эл и Удмуртии цифры схожи с нашими. У Москвы претензий к нам нет. Все мы знаем, что республика страдает симптомом отличника и всегда стремится показать, что его «без булдырабыз» больше, чем у остальных. Быть может, секрет успешной борьбы Татарстана именно в этом? Жесткими мерами по соблюдению ограничений (на секундочку, рекорд по коронавирусным штрафам поставили у нас) регион уменьшил контакты людей между собой, и, следовательно, количество заражений. Ситуация получше, чем в других регионах России. Совокупность этих факторов и нарисовала довольно радужную ситуацию с коронавирусом.

Источник: скриншот из видеозаписи Слова местных чиновников от здравоохранения внушают сдержанный оптимизм, но верят им далеко не все

Послушали мнение «оптимиста» и немного успокоились. Ненадолго: сейчас польется холодный душ из аргументов пессимиста.

У вашего покорного слуги два друга уже успели переболеть коронавирусом. Они искренне благодарят врачей, считают их героями, но саму организацию работы здравоохранения в период разгара пандемии характеризуют одним словом: бардак. Скорая едет часами, медики приезжают без средств защиты и вообще их очень не хватает. Оба товарища говорят, что реальное число погибших и заболевших не вяжется с официальной статистикой. Это их субъективное мнение: у страха глаза велики, во время заболевания неизвестной человечеству инфекцией и не такое предвидится. О предполагаемом случае вспышки заболевания среди работников казанской скорой помощи мы писали недавно. Про странности татарстанской статистики борьбы с коронавирусом говорят и врачи: так, недавно завкафедрой фтизиатрии и пульмонологии КГМА Равиль Валиев заявил, что Роспотребнадзор занижает статистику по заболеваемости COVID-19 в республике по политическим причинам.

Об реалиях борьбы с коронавирусом в Татарстане нам рассказывают и наши читатели.

Источник: скриншот запиши

А вот уже объективный фактор: почему число выявленных случаев заболевания коронавирусом почти одинаково и летом, когда про ограничения уже успели позабыть, и сейчас, когда мы уже вернулись к майским цифрам ковида? Это очень странно. Впрочем, объяснение этому тоже может быть: осенняя волна пока просто не успела накрыть Поволжье и скоро коронавирусные счеты покажут цифру больше, чем 30 случаев в день. Кстати, про регионы. Я уже сказал про относительно благополучные в плане заражений Удмуртию, Марий Эл и Чувашию, но пессимист в ответ может указать на Башкирию, Ульяновскую и Нижегородскую область, где новых случаев COVID-19 выявляется существенно больше, чем у нас. Именно эти регионы довольно близки к Татарстану в экономическом плане и количеством населения. Но на это тоже можно возразить: про вспышку в Башкирии слышали все, а в Нижнем Новгороде во время пандемии в отставку подал целый мэр (представляете себе в таком положении отставку Метшина?). Только вот все равно выходит ничья: 3 "хороших" и 3 "плохих" соседа. Татарстан, как всегда, посередине.

К тому же, наша республика – это не только Казань, Челны и Альметьевск, но и многочисленные райцентры и деревни, где все тесно контактируют друг с другом. В селах Дагестана такая ситуация привела к ощутимому росту заболеваемости, а что там у нас? И уж совсем слабенький, но аргумент: по официальной статистике сейчас мы идем рядом с Чечней. «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты» - лучше о таком соседстве и не скажешь.

Источник: ProKazan На нашем сайте недавно вышел материал о работнике скорой помощи, которая судится с Минздравом из-за заражения коронавирусом на работе

Перечислять аргументы сторонников «не бухтеть, все схвачено» и «о Боже мой, мы все умрем» можно бесконечно. Только это довольно бесполезно: те, кто имеют возможность видеть реальную картинку, вряд ли дадут нам на нее посмотреть. Остается надеется только на то, что на картинку властители смотрят не в розовых очках.

Вот здесь уже самое интересное. Коронавирус страшен, опасен, смертелен. Это не ОРВИ: что-то в счастливые прошлые времена от обычной простуды не умирало столько народу хотя бы среди известных людей. Но есть кое-что пострашнее ковида: это неизвестность. Когда ваш знакомый или родственник сталкивается с китайским вирусом и рассказывает о вещах, которые не принято озвучивать по телевизору, то становится страшно. Люди просто не знают, чему верить: официальной статистике от государства или врожденному предчувствию, что это самое государство нас где-то, да обманывает. Это проявляется и в поведении татарстанцев: если в начале пандемии многие отрицали опасность коронавируса, то после того, как почти у каждого появился знакомый, который этой самой заразой переболел, люди наоборот начали обвинять власти в сокрытии истинных масштабов бедствия.

Мне лично кажется, что ситуация с коронавирусом в Татарстане действительно обстоит лучше, чем в других регионах. И дело даже не официальной статистике, а в личных выводах, и, простите, ощущениях. Государству очень хотелось бы верить: его цифры внушают сдержанный оптимизм, а местные чиновники от здравоохранения (Марина Патяшина и Владимир Жаворонков, к примеру) производят впечатление адекватных людей. Но я понимаю тех, кто с официальным сообщениям относится настороженно. Ведь как верить государству, столько раз уличенному во лжи?