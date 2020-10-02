В Казани парень ограбил, изнасиловал и запер в шкафу пенсионерку. Он получил внушительный срок

25-летний житель Казани получил 13,5 лет тюрьмы за ограбление и изнасилование пенсионерки.

По информации Следственного комитета, вечером 19 февраля 2020 года нетрезвый мужчина, проживающий в съемной квартире на улице Чуйкова, постучался к 66-летней соседке. Женщина открыла дверь, злоумышленник попросил у нее муки, после чего пенсионерка впустила соседа в квартиру.

Тогда обвиняемый обхватил ее рукой за шею и, угрожая ножом, стал требовать деньги. Получив 30 000 рублей и мобильный телефон, мужчина надругался над ней, после чего связал женщине руки и ноги, заткнул рот перчаткой и запер в шкафу.

В отношении казанца было возбуждено уголовное дело по статьям "Угроза убийством и причинением тяжкого вреда здоровью", "Насильственные действия сексуального характера, с применением насилия и угрозой его применения", "Изнасилование", "Разбой", "Незаконное лишение свободы, совершенное с применением насилия опасного для жизни и здоровья". По решению суда мужчина приговорен к 13,5 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.