РЖД показало новый плацкартный вагон

Новый плацкартный вагон установили на площади Павелецкого вокзала в Москве. Впервые макет обновленного вагона показали в ноябре 2019 года, сейчас же вагон показывают в натуральную высоту.

«Так, в новом вагоне расположение мест не изменилось, но теперь полки разделены вертикальной перегородкой в виде шкафа, куда можно положить обувь и повесить одежду. В стенах между местами сделаны перегородки, которые можно отодвинуть. Для удобства есть розетки, USB и светильники у полок», - сообщает РИА Новости.

По словам гендиректора РЖ Олега Белозерова, длина полки в новом вагоне составит 180 см, это на 10 см больше, чем было.

Замгендиректора компании Дмитрий Пегов отметил, что стоимость билетов в новые вагоны не изменится.

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