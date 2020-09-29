Незаконно работающую вышку сотовой связи закрыли в Казани

Судебные приставы по решению суда приостановили деятельность станции сотовой связи на территории ЖК «Салават Купере» в Казани. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Татарстану.

«По материалам дела станция была введена в эксплуатацию незаконно. Организация была признана виновной в совершении административного правонарушения по статье 6.4 КоАП России (Нарушение санитарно-эпидемиологического требований к эксплуатации жилых помещений)», - говорится в сообщении.

Судебный пристав выехал на место расположения объекта и опечатал станцию. Представители организации-должника предупреждены об уголовной ответственности в случае незаконного возобновления деятельности. На данный момент станция закрыта на 60 суток.

Ранее, судебные приставы изъяли Porsche за долг в 90 тысяч рублей.