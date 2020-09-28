Минпросвещения России: «Из-за коронавируса 95 школ перешли на дистанционное обучение»

Первый замглавы Мнпросвещения России Дмитрий Глушко рассказал о ситуации в школах в условиях коронавируса. Об этом сообщает RT на русском.

«На сегодня из-за коронавируса перешли на «дистанционку» 95 школ. Мы каждый день мониторим ситуацию в учреждениях и фиксируем классы, которые закрываются на карантин», - отметил Дмитрий Глушко.

При этом, по словам представителя Минпросвещения, число школ, которые уходят на «дистанционку» растет незначительно, часть учреждений уже открываются после карантина.

Ранее врач из Казани заявил о занижении статистики по коронавирусу в регионе.

Напомним, в Роспотребнадзоре рассказали, сколько случаев заражения коронавирусом выявили в школах Татарстана.