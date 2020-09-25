Из-за ремонта дороги в центре Казани 5 автобусов изменят маршрут, а троллейбус №7 отменят

26 сентября в Казани временно изменится движение пяти автобусов и троллейбуса. Об этом сообщается на сайте мэрии столицы Татарстана.

Изменения связаны с ремонтом на улице Ташаяк. Так, с 08:00 до 15:00 автобус №35, 37, 6 будут ездить по маршруту: ул.Московская – ул.Чернышевского – ул.Право-Булачная – Кремлевская дамба.

Автобусы №35а, 47 на время работ будут ездить по маршруту: Кремлевская дамба – Кремлевская набережная – ул.Саид Галеева – ул.Чернышевского – ул.Московская и далее по маршрутам.

В обратном направлении автобус №37 поедет по маршруту: Кремлевская дамба – Кремлевская набережная – ул.Саид Галеева – ул.Чернышевского – ул.Московская и далее по маршруту;

Автобус №47 по маршруту ул.Московская – ул.Чернышевского – ул.Право-Булачная – Кремлевская дамба и далее по маршруту.

А вот троллейбус №7 на время работ не будет ездить.