Умер автор русско-татарского словаря для врачей, известный в Татарстане медик Нил Халфиев

На 81 году жизни в Татарстане скончался ветеран отрасли здравоохранения Нил Халфиев. Об этом сообщают в пресс-службе республиканского Минздрава.

Нил Габидинович родился 1 ноября 1939 года в деревне Нижний Наратбаш Буинского района ТАССР, окончил Казанский государственный медицинский институт по специальности "санитария", работал в районных больницах, с 1975 года трудился на кафедре рентгено-радиологии КГМИ. Параллельно вел лечебно-консультативную работу в поликлинике Республиканской клинической больницы, получил звание кандидата медицинских наук.

"По инициативе Халфиева медицинские кабинеты были оснащены современной рентгеновской аппаратурой, что позволило сократить сроки доклинического обследования больных и увеличило пропускную способность рентгенологических кабинетов. На его счету огромное количество передовых достижений в медицине, он автор множества научных работ и статей, а также двух изобретений, которые внедрены в медицинскую практику", - сообщают в пресс-службе министерства.

Нил Халфиев также является автором книги "Краткий русско-татарский словарь для работников здравоохранения". Это пособие используется в работе врачей и студентов-медиков и по сей день.

Выражаем соболезнования родным и близким.