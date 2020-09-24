«Или по-русски говори, или заткнись»: в Омске женщину ударили по голове за разговор на татарском

66-летнюю жительницу Омска ударили по голове за разговор в маршрутке на татарском языке.

Пострадавшая рассказала местному изданию ngs55.ru, что она переговаривалась на родном языке (женщина - этническая татарка) со старушкой в маршрутке. В это время мужчина постучал ей по плечу и грубо потребовал перейти на русский язык.

"Он постучал мне по плечу, грубо так, а потом говорит: «Или по-русски говори, или заткнись!» Такой высокий, здоровый амбал. Я на него посмотрела и говорю: «Иди ты! Почему я не могу на своём языке говорить?» И снова говорить начала. А он мне как ударит по голове кулаком. Костяшками, наверное, потому, что на голове гематома и до сих пор больно", - пояснила женщина.

Она пригрозила мужчине полицией, но тот встал с сиденья и был готов продолжить конфликт. Испугавшись, женщина решила спокойно доехать до своей остановки. Однако агрессивный мужчина вышел вместе с ней; в нападавшем она узнала 40-летнего садовода местного СНТ.

Родственники пострадавшей настояли на обращении в полицию, в местном МВД подтвердили, что заявление принято. Сама женщина говорит, что хочет, чтобы обидчик признал свою вину и извинился перед ней.