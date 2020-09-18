После изнасилования и убийства двух девочек Госдума РФ предложила создать реестр педофилов

В России предложили создать единый открытый реестр педофилов, которые отсидели в тюрьме, а после вышли на свободу. Предполагается, что это позволит контролировать действия тех, кто уже привлекался за действия сексуального характера. Об этом РБК рассказала зампредседателя комитета по вопросам семьи, женщин и детей Госдумы Оксана Пушкина.

Вопрос обсуждается с подачи детского омбудсмена Анны Кузнецовой. Подтолкнули к этой идее события последних дней: в Рыбинске Ярославской области были изнасилованы и убиты две девочки - 2006 и 2011 года рождения. Подозревается в этом сожитель матери, который в прошлом уже сидел за особо тяжкие преступления.

"Мы вновь обсуждаем идею создания единого открытого реестра педофилов. Я безусловно поддерживаю эту инициативу", - сообщила изданию Пушкина.

Однако она усомнилась, что именно реестр поможет решить эту проблему.

"Давайте представим, мы знаем, что есть педофил, отсидевший за преступления сексуального характера в отношении детей. Каким образом государство будет его контролировать? Будет ли обеспечено его медицинское сопровождение? Будет ли он проходить регулярную психологическую экспертизу, и как будет организовано это тестирование?", - сказала она.

Напомним, что ранее в Турции работник отеля изнасиловал российскую школьницу.