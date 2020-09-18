Исследование Татарстана: кто больше всех пострадал от пандемии COVID-19?

Исследовательское агентство "ПромРейтинг" совместно с Министерством по делам молодежи РТ провело исследование, которое было направлено на выявление наиболее пострадавших категорий населения в период неблагоприятной эпидемико-экономической обстановки весны-лета 2020 года.

Было проведено 75 индивидуальных глубинных интервью с представителями молодежи Татарстана. Все они отличались по полу, возрасту, месту проживания в республике, сфере деятельности, семейному положению, наличию или отсутствию детей, уровню образования. Также использовались данные опроса, проведенного онлайн.

Около 60% опрошенных отметили ощутимое изменение восприятия жизненных условий в категориях: страхи, уверенность в будущем, социальная активность, доверие общественным институтам, безопасность, материальное положение, общая удовлетворенность жизнью.

Кроме того выявлено, что молодежь 26-30 лет испытала наибольшую вовлеченность в экономико-эпидемиологическую ситуацию за весну и лето. Были выявлены отличительные факторы, этому способствующие: мужской пол, среднее специальное образование, отсутствие семьи, непостоянная занятость, наличие детей, проживание в крупном городе.

Ранее проведенное исследование агенства выявило, что татарстанцы начинают проигрывать борьбу за рабочие места роботам и умным программам.