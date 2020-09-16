19 и 20 сентября в Казани пройдут I Всероссийские уличные игры. В них примут участие более 800 спортсменов из разных городов страны.

Известно, что соревнования пройдут на территории нового экстрим-парка "Урам" и будут включать в себя ряд дисциплин, таких как баскетбол, велосипедный спорт, роллер-спорт, скейтбординг, танцевальный спорт, футбольный фристайл, чир-спорт. В программу игр также включены показательные соревнования по спортивной скакалке, паркуру и текболу.

Всего будет разыграно 80 комплектов медалей. Напомним, что тест-драйв экстрим-парк на набережной под мостом Миллениум состоялся в День молодежи, 27 июня. Площадь территории парка достигает 1,9 гектара. Новый экстрим-парк состоит из 8 зон: скейт-парк, два памп-трека для опытных и начинающих спортсменов, площадки для воркаута и паркура, стритбольный парк, эйр-парк и тренинг-зоны.