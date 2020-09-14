Жительница Казани нашла «Золото Геленджика» на берегу озера Кабан

Девушка оказалась проворнее других казанцев и быстро определила точное местоположение тайника, спрятанного телеканалом ТНТ на берегу озера Кабан.

В день старта нового всероссийского шоу «Золото Геленджика», где участники со всей России сражаются за килограмм золота, телеканал ТНТ решил не оставлять жителей Казани без сокровищ и разместил клад в самом загадочном месте города, где по преданиям спрятано золото ханской казны, не найденное до сих пор. Тайник с кладом был спрятан на самом берегу озера Кабан, и одно из его сокровищ удалось найти благодаря ТНТ. Все, что нужно было сделать, чтобы найти тайник — это внимательно смотреть эфир ТНТ с премьерным выпуском шоу «Золото Геленджика».

Самой быстрой оказалась жительница нашего города Регина Акманаева. Она внимательно смотрела премьерный выпуск шоу и действовала точно по инструкции, а сразу по завершении программы сумела быстрее всех определить местоположение клада телеканала ТНТ. И получила приз: денежный эквивалент = ПЯТИ ГРАММАМ ЗОЛОТА.

По словам счастливицы, спустя час тщательных поисков они с друзьями решили осмотреть стоящее у воды дерево, на ветвях которого и нашли заветную шкатулку. Регина призналась, что это было неожиданно, ведь она не верила в такую удачу, на пятки наступали еще человек пятьдесят. Теперь Регина обязательно будет участвовать в акциях ТНТ, ведь она уверена, что здесь все по-честному! Девушка планирует потратить выигрыш, а это почти 25 000 рублей на будущую поездку к морю.

Смотрите новое шоу «Золото Геленджика» каждое воскресенье в 19:00 на ТНТ и участвуйте в акциях телеканала