Утренние фильтры в школах помогут избежать подъема заболеваемости. Об этом в ответ на недовольства родителей учеников напомнили в Роспотребнадзоре Татарстана. Возмущения тем, то у детей меряют в образовательных учреждениях температуру, звучат в социальных сетях.

По словам замглавы ведомства Любови Авдониной, родители, которые недовольны данной процедурой, должны понимать, что больной ребенок не только будет себя хуже чувствовать, но и заразит окружающих.

"Обращаясь к родителям, хочется напомнить: своими действиями каждый гражданин Российской Федерации не должен нанести вред жизни и здоровью окружающих. Это записано в Конституции. Отпуская в организованный коллектив больного ребенка, зная, что у него температура, насморк, покашливание, он [родитель] тем самым подвергает угрозе жизнь и здоровье деток в классе и их родственников тоже. Мало того, он подвергает опасности жизнь и здоровье своего ребенка, потому что больной ребенок должен сидеть дома и наблюдаться у врача", - сообщила Авдонина на онлайн-брифинге.

Также она напомнила, что если ребенок заразил одноклассника, то родители одноклассника могут предъявить претензии к родителю больного. Авдонина добавила, что сегодня в школы Татарстана уже не пустили 111 детей с симптомами заболеваний.

Фильтры в школах будут продолжены, все недочеты в части скопления детей на входе будут учтены и со временем процесс наладится, заверила заместитель главного санитарного врача республики.

"Этим родителям, которые с непонятным пока отношением относятся к утренним фильтрам, хочется сказать, что своими действиями они приближают "вторую волну", если можно так сказать", - отметила Авдонина, оговорившись, что второй волны в РТ не ждут и это будет подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ, к которому добавится коронавирус.