Медики рассказали, как связаны вирусные инфекции и опавшие листья

Прогулка осенью в парке при ряде условий может спровоцировать ОРВИ или бронхит. Об этом предупреждают врачи.

Как сообщает радио Sputnik, в зоне риска - люди, страдающие аллергиями. Принято считать, что сезон аллергических реакций - весна, однако осенью таких людей тоже подстерегают угрозы здоровью.

"Осенью нужно быть осторожными с парками, потому что сейчас практически 50% аллергиков ‒ это скрытые аллергики. Когда начинаются дожди, начинает гнить листва, там развиваются грибы, грибковые инфекции, те самые, которые провоцируют аллергию или гиперреакцию иммунной системы. Грибковая инфекция воспаляет слизистую, и любой вирус быстро подседает", – пояснила в интервью изданию терапевт Людмила Лапа.

Также осторожными нужно быть гражданам, страдающим сахарным диабетом: сахар провоцирует воспаления на коже и слизистых, от чего также повышаются риски подхватить инфекцию и заболеть ОРВИ или бронхитом.