Не 3 сентября: «ВКонтакте» защитит пользователей от шуток о календаре и кострах рябин

Социальная сеть "ВКонтакте" защитит пользователей от надоевших шуток про 3 сентября. Об этом рассказали в пресс-службе соцсети.

"ВКонтакте объявила себя территорией, свободной от шуток о третьем сентября. Соцсеть защитит пользователей от упоминаний известной песни Михаила Шуфутинского: в умной ленте новостей все записи со строчками из неё будут отмечены специальным предупреждением. Так ВКонтакте позаботится о людях, уставших от повторяющегося из года в год юмора, который заполняет интернет", - рассказали представители "В Контакте".

Также в социальной сети запущен хештег #не3сентября в разделе "Клипы", по нему пользователи легко найдут видео без костров рябин.

Ранее ВКонтакте защищала пользователей от спойлеров популярных фильмов и сериалов, например "Звёздные Войны: Скайуокер. Восход", "Мстители: Финал", восьмого сезона "Игры престолов".