Интернет-мошенники из Воронежа украли у татарстанского предприятия 20 тонн мяса

У предприятия Татарстана злоумышленники из Воронежа похитили 20 тонн мяса на сумму порядка 7,5 миллионов рублей.

По данным МВД РТ, руководитель одного из предприятий Рыбно-Слободского района обратился в полицию с сообщением о мошенничестве. Выяснилось, что предприятие разместило объявление о продаже мясной продукции на одном из интернет-сайтов. Через некоторое время на связь вышел мужчина, который представился работником крупнооптовой организации, находящийся в Воронеже. В процессе диалога стороны договорились о поставке товара.

Обман раскрылся, когда татарстанец хотел получить оплату за поставку, представитель пострадавшей компании связался с руководителем организации – "покупателем". Оказалось, что никакой продукции они не заказывали и не получали.

В ходе проведения ряда оперативно-розыскных и следственных мероприятий полицейскими были установлены подозреваемые в совершении преступления. Ими оказались трое жителей Воронежа в возрасте 33, 36 и 42 лет.

"Сотрудниками управления уголовного розыска МВД по Республике Татарстан при содействии коллег из УУР ГУ МВД России по Воронежской области злоумышленники были задержаны. Свою вину они признали полностью, рассказали схему преступления и роль каждого в преступном деянии. Похищенное злоумышленники продали, а деньги поделили между собой", - пояснили в пресс-службе МВД.

Следственный отдел ОМВД России по Рыбно-Слободскому району возбудил уголовное дело по статье "Мошенничество". Предполагаемого организатора преступной схемы поместили под арест, его подельнии находятся под подпиской о невыезде.