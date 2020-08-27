Для чего стоит купить гранулятор корма?

Комбикорм и кормовые смеси стоят дорого, но без них не может обойтись ни одно животноводческое хозяйство. Однако их труднее всего хранить, транспортировать, не говоря уже о раздаче. Сырость, разборчивость животных в еде, слеживание ведут к естественным потерям дорогих кормовых смесей.

Чтобы избежать подобных недостатков использования таких кормов, стоит купить гранулятор https://shtehnika.ru/katalog/prochee-oborudovanie/granulyator/.

Что это такое?

Гранулятор – это агрегат, который формирует сухие кормовые смеси в твердые гранулы стандартной формы и размера, одновременно подсушивая их. Устройство гранулятора больше всего напоминает мясорубку: в бункер загружается сухая смесь или ингредиенты для нее (зерновые отходы, макуха, полова, сено, просо, витамины, костная мука), которая продавливается шнеком или вальцами через отверстия матрицы. Подрезной нож отсекает гранулы на выходе из матрицы.

Гранулированный корм имеет ряд преимуществ перед рассыпным комбикормом:

Каждая гранула получается более сухой, вследствие чего в ней не развивается сырость и гниение;

Животные лишены возможности выбирать из корма самые вкусные ингредиенты – их питание становится более сбалансированным, уменьшаются потери корма;

Твердые гранулы при транспортировке не дают усушки и не слеживаются – потребительские и товарные качества корма сохраняются неизменными;

Удельный вес гранул выше, чем у рассыпного корма. Это значит, что при равном объеме удается хранить и транспортировать большее количество корма.

Все это ведет к снижению потерь кормов и более качественному питанию животных, которое является залогом здоровья, быстрого роста и высокого качества животноводческой продукции. Конечно, чтобы купить гранулятор, придется вложиться, однако ни одно современное фермерское хозяйство без него не обходится, особенно если есть доступ к собственному кормовому сырью.

Грануляторы бытовые и промышленные

Эти агрегаты делятся на два типа:

Бытовые – небольшие грануляторы для маленьких хозяйств, в т.ч. приусадебных. У них небольшая производительность, стоят они меньше, и не обладают функцией нагрева корма для его просушки. Предполагается, что изготовленные гранулы будут вскоре добавлены в рацион животных без длительного хранения;

Промышленные. Они могут пригодиться не только животноводческим фермам, но, в первую очередь – поставщикам кормов. Это высокопроизводительные и дорогие агрегаты, прогревающие кормовую смесь паром для ее просушки, и охлаждающие полученные гранулы в специальной колонне. Купить гранулятор промышленного назначения должен каждый, кто собирается хранить и продавать гранулированный корм высокого качества.

Грануляторы корма от компании «СХ Техника» - основа благополучия и экономической эффективности любого фермерского хозяйства. Выбор этих агрегатов должен делаться по одному признаку – производительности, которая определяется ежедневными потребностями хозяйства в кормах, или плановыми объемами реализации гранулированного корма.