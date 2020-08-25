Чем обернулась для Игоря Верника «Игра на выживание»?

31 августа в 22:00 телеканал ТНТ и видеоплатформа Premier начнут показ нового приключенческого триллера «Игра на выживание». По сюжету действие разворачивается в глухой тайге, затерянной где-то на просторах России.

История рассказывает о съемках реалити-шоу «Игра на выживание», победителю которого достанется 1 миллион евро. Но, чтобы получить огромные деньги, придется постараться, тем более, что внезапно из телевизионного реалити проект превращается в реальность. И тогда всех начинает мучить один вопрос: что, черт побери, вокруг происходит? Это все еще игра или начинается настоящее выживание? 16 участников проекта, включая звезд кино Алексея Чадова и Сашу Бортич, сыгравших в сериале роли камео, будут стараться выживать, но при этом оставаться людьми.

Роль ведущего шоу сыграл Игорь Верник, который в канун старта нового сериала более подробно рассказал о новом проекте ТНТ и вспомнил об экстремальных ситуациях, с которыми столкнулись актеры и члены съемочной группы.

Приходилось ли когда-нибудь сниматься в таких красивых природных декорациях? Горы, тайга...

Снимался в подобных условиях я, пожалуй, впервые в жизни. Это конечно огромное впечатление. Авторы сериала нашли потрясающие места для съемок. Вокруг красота и вроде бы ничто не предвещает никаких ужасов, а впереди только увлекательное приключение.

Это уже не первая ваша роль камео. Насколько интересно, сложно, необычно играть самого себя. И нужно ли вообще играть в этом случае?

Я в принципе отказываюсь от любых предложений, связанных с камео. Во-первых, мне достаточно себя в жизни, а во-вторых, я в актерской профессии с 16 лет, с тех пор, как поступил в Школу-Студию МХАТ, и мне, как актеру, интересно играть не самого себя, а персонажей, образы, характеры, людей, поставленных в те или иные обстоятельства. Да, и я, и Леша Чадов, и Саша Бортич играем в сериале самих себя, и все же это камео не в привычном понимании этого слова. Лично я в тех или иных ситуациях вёл бы себя по-другому, а вот персонаж этой истории по имени Игорь Верник, ведущий шоу, он именно такой. Хотя безусловно у меня много личных пересечений с этим героем. И все же мой герой — это собирательный образ успешного, гламурного баловня судьбы, которому все, казалось бы достается легко и просто. Но нет, это не так. Есть глянец, а есть его подноготная.

Вспомните самые экстремальные ситуации, в которых вы когда-либо оказывались?

Я все время стою перед выбором и мои успехи — это мои успехи, мои ошибки — это мои ошибки. Я прекрасно знаю свои неверные решения, которые повлияли на мою дальнейшую судьбу, но жизнь как известно не знает сослагательного наклонения. К сожалению, есть вещи, которые невозможно поменять, успеть сказать что-то тем, кого уже не вернуть. Ты учишься только на своем опыте. Часто говорят — набивать шишки, но, знаете, шишки бывают еловые, сосновые или детские, невинные, милые и незатейливые. А то, что мы набиваем, идя по жизни в осознанном возрасте, это уже что-то совсем другое, с этим приходится жить, это не сорвать, не выбросить, не стереть из памяти.

Сериал получился достаточно жесткий, с элементами хоррора, триллера. А как проходили сами съемки?

Все проходило в крутой атмосфере. На площадке работала отличная команда вместе с Кареном (режиссер сериала Карен Оганесян), прекрасным безумцем, полным энергии, он заряжал все и всех вокруг. Он все время генерировал какие-то идеи, неожиданные решения, создавая новые обстоятельства: укрупнял, усложнял, обострял. Да и актеры подобрались отчаянные. Съемки проходили на природе, вокруг горные холодные реки, тайга и отсутствие привычных комфортных условий.

Где жили актеры и съемочная группа во время работы? Неужели прямо в лагере под открытым небом?

Да, мы расположились на турбазе и жили в условиях, когда с 12 ночи до 6 утра полностью отключали электричество. И вокруг непроглядная тьма: ни просвета, ни огонька. Если повезет и небо ясное, то благодаря звездам что-то все-таки видно, а если облака, то ты находишься в кромешной тьме. До самого же лагеря надо еще добраться. Мы поднимались туда по 2-3 часа на гигантских машинах с огромными колесами. Последнюю часть отрезка приходилось преодолевать по практически нехоженым дорогам.

Случались ли на съемках какие-то форс-мажоры, происходило ли что-то экстремальное?

Однажды снимали ночью в тайге. Дикий холод, рядом горит костер. Так получилось, что мы с актером Владимиром Верёвочкиным упали в горящий костер. Все вокруг закричали. К счастью, мы быстро выкатились из огня. Добавлю, что за время съемок не пострадал ни один человек, и ни одно животное. Хотя, конечно, шансы были, и были они все время. Однажды мы переплавлялись по реке, чтобы попасть на место съемок — в сумасшедшей красоты каньон, добраться до которого можно было исключительно вплавь. Сначала заходишь по щиколотку, потом по колено, по пояс, по грудь, ну а в финале уже по шею, когда операторы вынуждены были нести все свое оборудование над головой. Вода ледяная! Когда выбрались на берег, попытались быстро обсохнуть, но времени в обрез (в горах рано светает и рано темнеет), поэтому снимали как есть.

Если брать в целом, то в вашем понимании — о чем эта история?

Основной месседж в том, что в какой-то момент каждый из нас принимает решение. Вся жизнь ставит нас перед выбором, и однажды от него зависит не только наша судьба, но и судьбы людей вокруг. Что касается реалити-шоу, то здесь каждый, кто приехал с романтическим или алчным побуждением выиграть миллион евро, даже не предполагает какой изнанкой обернется игра. В этой схватке с природой, с соперниками, со странными, дикими обстоятельствами каждый должен сделать свой выбор, причем, в условиях, где порой каждая минута ведет отсчет не на жизнь, а на смерть. А поскольку собрались очень разные люди, то интересно, как каждый себя проявит. Мы же мало того, что не знаем друг друга, мы еще и не знаем самих себя. Кто я такой? На что способен? Что для меня главная ценность? В чем мои моральные приоритеты? Все это проявляется как раз в экстремальных условиях, когда ты на грани. И в этой истории люди вынуждены существовать на краю и делать выбор не изредка, не однажды, а постоянно.

«Игра на выживание», с 31 августа в 22:00 на ТНТ