В Татарстане пройдет тестирование на антитела к коронавирусу

Минздрав Республики Татарстана начал проводить исследование населения на наличие антител к коронавирусу. Об этом на брифинге в Кабинете Министров РТ рассказал глава ведомства Марат Садыков.

"По системе здравоохранения были закуплены тесты на антитела. Первым этапом – на 50 тысяч пациентов. Мы начали. Основные группы – это медицинские работники, работники сферы образования, детских садов и школ, и, соответственно, группы риска", - рассказал Садыков.

Первые итоги о наличии/отсутствии иммунитета к COVID-19, уверяют в министерстве, будут уже к 15 сентября.

Напомним, что в России также начали проводить исследование летучих мышей на коронавирус.