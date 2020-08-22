В Татарстан завезли коронавирус c курортов

Всего за летний период с российских и зарубежных курортов завезли 9 случаев коронавирусной инфекции. Об этом на пресс-конференции по санитарно-эпидемиологической ситуации сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

"За последнюю неделю зарегистрировано 3 завозных случая с курортов Российской Федерации. С нарастанием за весь летний период у нас 9 завозных случаев. Это лица, которые вернулись с отдыха с курортов РФ и один случай из Турции", - отметила представитель ведомства.

Из девяти случаев заражения четыре завезли из Крыма, а именно: два из Ялты и по одному - из Алушты и Симферополя. Также 4 раза коронавирус в республику привезли с Краснодарского побережья - три из Сочи и один случай из Анапы. Еще один случай пришелся на турецкие пляжи.

Напомним, что всего по Республике Татарстан зарегистрировано 6250 случаев заражения новой инфекцией.